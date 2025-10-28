Тръмп ще посрещне узбекистанския президент в Белия дом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица ще се срещне с узбекистанския си колега Шавкат Мирзийоев във Вашингтон, съобщи американският заместник-държавен секретар Кристофър Ландау след разговори с официални лица в Ташкент, предаде Ройтерс.

Проведените консултации "се очаква да помогнат за проправяне на пътя към голяма среща между нашите президенти следващата седмица във Вашингтон", написа Ландау в социалната мрежа "Екс".

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев вече обяви, че ще участва в среща на върха САЩ-Централна Азия, насрочена за 6 ноември във Вашингтон, припобня БТА.

Тръмп тази седмица е на обиколка в Азия и се очаква утре да се срещне с китайския президент Си Цзинпин, който също се опитва да сближи Пекин и Ташкент, отбелязва Ройтерс. Държавите от Централна Азия традиционно попадат в руската сфера на влияние.

Американският президент миналия месец заяви, че националният авиопревозвач "Узбекистан Еъруейс" е подписал с компания "Боинг" договор за покупка на 22 самолета "Боинг 787 Дриймлайнер" на стойност около 8 милиарда долара.

Саида Мирзийоева, дъщеря и съветничка на узбекистанския президент, в понеделник заяви, че се е срещнала с Ландау и специалния пратеник на САЩ Серджо Гор. "Обсъдихме динамичните реформи в Узбекистан, новите възможности за търговия и инвестиции и начините за засилване на сътрудничеството в областта на обществената сигурност", написа Мирзийоева в социалната мрежа "Екс".

"Много сме доволни от нашата откровена и задълбочена дискусия. Има много възможности за бъдещо партньорство", отговори на следващия ден Ландау в "Екс".