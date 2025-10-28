САЩ са убили 14 души при удари срещу предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че въоръжените сили на САЩ са нанесли вчера три удара по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, при които са били убити 14 души, а един е оцелял, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението, публикувано днес в социалните мрежи, свидетелства за ускоряване на темпа на ударите, които започнаха в началото на септември. За първи път обаче се обявява нанасянето на няколко удара в рамките на един ден.

Хегсет заяви, че мексиканските спасителни органи „са поели отговорност за координиране на спасяването" на единствения оцелял, но не уточни дали той ще бъде предаден на САЩ, съобщава БТА.

При удар по-рано този месец, при който имаше двама оцелели, американските въоръжени сили ги спасиха, след което ги върнаха в Колумбия и Еквадор, припомня АП.