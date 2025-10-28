ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Microsoft и OpenAI оцениха ChatGpt на 500 млрд. до...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21599493 www.24chasa.bg

САЩ са убили 14 души при удари срещу предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици

1384
Лодка Снимка: pixabay

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет съобщи, че въоръжените сили на САЩ са нанесли вчера три удара по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, при които са били убити 14 души, а един е оцелял, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението, публикувано днес в социалните мрежи, свидетелства за ускоряване на темпа на ударите, които започнаха в началото на септември. За първи път обаче се обявява нанасянето на няколко удара в рамките на един ден.

Хегсет заяви, че мексиканските спасителни органи „са поели отговорност за координиране на спасяването" на единствения оцелял, но не уточни дали той ще бъде предаден на САЩ, съобщава БТА.

При удар по-рано този месец, при който имаше двама оцелели, американските въоръжени сили ги спасиха, след което ги върнаха в Колумбия и Еквадор, припомня АП.

Лодка Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание