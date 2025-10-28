Тръмп: Шефът на Федералния резерв е некомпетентен, имам дълъг списък с наследници за поста му

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има дълъг списък с хора, които биха могли да поемат ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Той отново отправи критики към настоящия президент на институцията Джером Пауъл, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Имаме некомпетентен шеф на УФР... имаме лош човек в УФР, но той ще си тръгне след няколко месеца и ще имаме някой нов на негово място", заяви Тръмп пред бизнес лидери на вечеря в Токио по време на едноседмичното си пътуване в Азия. Мандатът на Пауъл изтича през май 2026 година.

Президентът Тръмп добави, че е искал финансовият министър Скот Бесънт да поеме централната банка, но той е отказал: "Мисля за него за (президент на) Федералния резерв... но той не иска да поеме поста. Харесва му да е министър на финансите, така че не го броим."

Вчера Бесънт заяви пред репортери, че има пет финалисти за кандидатурата за президент на УФР - икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, бившият управител на УФР Кевин Уорш, настоящият управител на клон на УФР Кристофър Уолър, заместник-председателят Мишел Боуман и изпълнителният директор на "Блекрок" (BlackRock) Рик Ридер.

Бесънт уточни, че ще представи най-добрите кандидати на Тръмп през декември.

На утрешното си заседание се очаква УФР да намали лихвите по заемите в САЩ за втори път тази година, в опит да предотврати по-нататъшно забавяне на пазара на труда.