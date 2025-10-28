ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16 млрд. лева безплатно влизат в банките от 1 януа...

40 000 туристи във Виетнам са евакуирани заради наводнения след проливните дъждове

Виетнам. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Проливни дъждове предизвикаха сериозни наводнения в Централен Виетнам, като придошли реки заляха домове, земи и туристически обекти, включително историческите градове Хюе и Хой Ан, предаде Асошиейтед прес.

Според националната метеорологична служба количеството валежи в град Хюе вчера е достигнало повече от един метър, което е най-голямото количество, регистрирано някога във Виетнам.

Поради продължителните дъждове и изпускането на вода от язовири, реката Хоай в град Хой Ан също е излязла от бреговете си. Виетнамски медии съобщиха, че около 40 000 туристи са били евакуирани с лодки и са настанени в други хотели, информира БТА.

В град Хюе наводненията са засегнали жилищни райони, блокирайки основни улици, като местните жители е трябвало да се придвижват с лодки. Държавните медии съобщиха, че железопътната линия между Ханой и Хошимин е затворена и това се е отразило на хиляди пътници.

Австралийската детска фондация "Блу Драгън" (Blue Dragon Children's Foundation), неправителствена организация, съобщи, че около 1000 души, сред които 200 деца под нейна закрила в селските райони на виетнамската провинция Тхиатхен-Хюе, са били блокирани вследствие на наводненията и свлачищата.

Според експерти глобалното затопляне прави тропическите бури по-силни и по-влажни, тъй като затоплените океани ги "подхранват" с повече енергия, което води до по-интензивни ветрове, проливни дъждове и промяна в моделите на валежите в Източна Азия.

