Русия за първи път изпрати резервисти да пазят обекти от украински атаки с дронове

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети всяка нощ. СНИМКА: Пиксабей

Русия за първи започна да разполага резервисти, които да защитават важни инфраструктурни обекти от украински атаки с дронове, предаде ДПА, като се позова на съобщения в руските медии.

Губернаторът на Лениндградска област Александър Дрозденко заяви пред в. "Комерсант", че в региона е започнало да действа подразделение, натоварено със задачата да предотвратява саботажи и да защитава ключови обекти.

Първоначално в Ленинградска област са били изпратени 105 резервисти, оборудвани с оръжия и превозни средства. Те ще подсилят противовъздушната отбрана около стратегическите пристанища и енергийните и промишлените обекти.

Руският парламент неотдавна прие закон, който позволява използването на резервисти за защита на стратегически важни обекти, припомня БТА.

Украйна многократно е атакувала руски петролни складове и рафинерии, както и друга критична инфраструктура.

Руските сили за противовъздушна отбрана ежедневно съобщават за прехванати дронове, но разполагането на резервисти подчертава продължаващите предизвикателства пред сигурността на страната.

Бившият военен министър Сергей Шойгу, който сега е секретар на Съвета за сигурност на Русия, каза, че през последните години има рязко увеличаване на атаките с дронове. По думите му, ако преди две години е имало изолирани инциденти, сега се регистрират стотици случаи.

Шойгу посочи, че често бива атакуван и Приволжкия федерален окръг, където има много военни заводи. Секретарят на Съвета за сигурност предупреди, че поразяването на инфраструктурни обекти, включително железопътни и транспортни мрежи, може да доведе до прекъсване на някои доставки за руската армия в Украйна.

