Испания променя закон от 1882 г., за да позволи на прокурорите да ръководят криминални разследвания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испания обмисля промяна в закон от 1882 г., за да позволи на прокурорите да ръководят криминални разследвания вместо съдиите.

Правителството одобри законопроект, предвиждащ прокурорите да ръководят криминалните разследвания вместо съдиите, с което иска да приближи остарялата си съдебна система до тази в останалите европейски страни, предаде Ройтерс.

Уникалната испанска система, в която „разследващи магистрати" ръководят криминалните разследвания, датира от 1882 г. и предложената промяна представлява най-значителната реформа в тази сфера досега, заяви на брифинг министърът на правосъдието Феликс Боланьос.

По думите му промяната, предложена от правителството на малцинството на левицата, има за цел да адаптира испанския модел към тези в повечето демократични страни, така че „съдиите да отсъждат и изпълняват присъдите, а разследванията да се извършват от прокуратурата".

Съдиите ще продължат да наблюдават работата на прокурорите, за да бъдат гарантирани основните права и спазването на процедурите, и ще могат да отменят и да потвърждават решенията на прокурорите.

Проектозаконът, който ще трябва да бъде одобрен от силно фрагментирания парламент, затрудняващ прокарването на закони от правителството, има за цел също да ограничи ролята на т. нар. „частни преследвания", като премахне правото на политическите партии и синдикатите да започват разследвания.

Само определени групи с „легитимна връзка" с предмета на делото ще могат да започват разследвания независимо от полицията и прокуратурата.

Опозиционните партии, включително крайнодясната „Вокс" и консервативни лобистки групи, напоследък използват правилата за частни преследвания, за да водят няколко дела за корупция срещу правителството.

Главният прокурор Алваро Гарсия Ортис ще се яви пред Върховния съд идната седмица по процес, основаващ се на обвинения в разпространение на поверителна информация по дело за данъчна измама, свързано с партньора на лидера на регионалната власт в Мадрид Исабел Диас Аюсо.

Аюсо, която е от основната консервативна опозиционна Народна партия, заяви днес, че предложената от правителството реформа подкопава независимостта на съдебната система и отразява промяна в посока „популистко правосъдие – най-несправедливото от всички".