Отрязаха Тръмп за трети мандат като президент на САЩ

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън не вижда възможност за трети мандат на президента Доналд Тръмп.

Той е обсъждал записаните в американската конституция ограничения с президента и обяви, че няма достатъчно време, за бъдат внесени поправки в основния закон, които да позволят на републиканеца да се кандидатира за трети мандат, предаде Ройтерс.

79-годишният Тръмп вчера отказа да заяви изрично, че няма да се кандидатира за трети мандат и по този начин подхрани спекулациите относно това как би могъл да се опита да се задържи на власт.

„Беше страхотен мандат. Но смятам, че президентът знае, и ние сме разговаряли за това, за ограниченията в Конституцията", заяви Джонсън пред репортери. „Не виждам начин да бъде поправена Конституцията, защото това отнема около 10 години, както знаете, за да могат всички щати да ратифицират... това, което две трети от Камарата и три четвърти от щатите биха одобрили", посочи той. „Не виждам път към това", добави Джонсън.

Съюзниците на Тръмп, включително Стив Банън, са споменавали планове да бъде проверена силата на ограничението за два мандата, записано в Двадесет и втората поправка на Конституцията на САЩ, посочва Ройтерс. Тръмп публично е споменавал това на митинги и продава шапки с надпис „Тръмп 2028" – годината в която ще бъдат произведени следващите президентски избори.

„Той се забавлява с това да дразни демократите, които се паникьосват дори само от възможността" за още един мандат на Тръмп, заяви Джонсън. Настоящият мандат на Тръмп изтича през януари 2029 г., припомня БТА

Тръмп вчера също така нарече вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио „страхотни хора", които биха могли да се кандидатират на изборите през 2028 г. Тръмп ще бъде на 82 години през 2028 г., което означава, че ако се опита да спечели още един мандат, би бил най-възрастният президент в историята на САЩ.