Ураганът Мелиса връхлетя Ямайка с ветрове от 280 км/ч (Обзор)

Евакуации и тревога на островната държава, властите очакват катастрофални последствия

Почивките на хиляди туристи в Ямайка бяха съсипани, след като ураганът Мелиса блокира карибския рай, а полетите бяха отменени. На почиващите е било казано, че няма начин да се измъкнат от острова, тъй като една от най-мощните бури, регистрирани някога в Карибите, ще разкъса страната. Много хора описваха в социалните мрежи как мечтаната им ваканция се е превърнала в кошмар. Туристически агенции обявиха, че се чувстват безпомощни, тъй като отчаяните им клиенти ги бомбардират с искания да ги върнат у дома.

Мощната буря носеше със себе си ветрове със смъртоносните 282 км/ч и проливни дъждове, за които учените очакват да достигнат до 100 см на квадратен метър. Това превръща урагана в най-силния за годината.

Властите определят ситуацията като “катастрофална” и призоваха гражданите да се насочат към указаните убежища или да не излизат от домовете си.

“Призоваваме обществеността да проявява изключителна предпазливост. Дори и малки грешки по време на ураган могат да доведат до

сериозни наранявания или смърт”,

добавиха от ямайското министерство на здравеопазването.

С бавната си скорост на придвижване от само 3 км/ч се очаква Мелиса да отприщва разрушителните си сили в продължение на няколко дни.

“На колене съм и се моля за нас”, призна премиерът на страната Андрю Холнес.

Метеоролозите още в понеделник дадоха на урагана категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън. Това означава, че бедствието е изключително опасно. Прогнозира се бурята да предизвика множество внезапни наводнения, които да причинят невъобразими щети на местните общини.

“Много от тези общности няма да оцелеят след подобни наводнения”, предрече министърът на местното самоуправление Дезмънд Маккензи.

През последните дни ураганът Мелиса бавно се движеше през Карибско море и постепенно набираше сила. На 26 октомври достигна четвърта степен, след като скоростта на вятъра се ускори с повече от 112 км/ч само за един ден.

Във вторник окото ѝ удари бреговете на Ямайка, с което се постави началото най-опасната част от живота на природното бедствие.

“Има един странен рев, който като че ли идва от навътре в морето.

Наистина е плашещо,

усеща се, че нещо идва. Птиците избягаха, всичко е много тихо”, разказва британската туристка Ребека Чапман, блокирана на острова.

Професорката по хидрология Хана Клоук определи природното явление като странно заради необичайния си начин на поведение. Мелиса е стояла дълго време в океана, за да набира сили, и след това е започнала да се придвижва.

Според Клоук и колегите ѝ особената сила на урагана е причинена от по-топлите води на Атлантическия океан поради глобалното затопляне. “Ураганите са по същество “конвективни топлинни двигатели”, което означава, че се задвижват от издигането и спадането на топъл и влажен въздух от океана. Колкото по-топло е морето, толкова повече енергия може да събере бурята”, обяснява професорката.

Експертите са все по-загрижени, че ураганът е по-силен, отколкото островът е подготвен да понесе. И макар Ямайка да е по-богата от много от съседните си страни като Хаити и Доминиканската република на остров Испаньола, страната все пак разполага с ограничени ресурси, за да удържи на ударите на разрушителната буря.

“Tова може много бързо да се превърне в истинска хуманитарна криза и вероятно ще бъде необходима значителна международна подкрепа за Ямайка, след като Мелиса утихне”, заяви метеорологът Джонатан Портър.

След като премине през Ямайка, Мелиса се очаква да се насочи към Каймановите острови и Куба. Националният център за урагани на САЩ прогнозира, че макар бурята постепенно ще отслабне, тя ще остане опасна поне до края на седмицата.

Човечеството се провали в стремежите си да овладее опасността от глобалното затопляне. А ако сега не предприемем действия, планетата ни ще се нагрее с 1,5 градуса. Тази смущаваща новина обяви генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Той призна, че минаването на температурната граница вече е неизбежно. Числото 1,5 бе избрано по време на Парижкото споразумение по изменението на климата през 2015 г. със съгласието на всички 195 държави, които се задължиха да не я преминават и да работят за обръщането на парниковия ефект.

Думите на Гутериш идват месец преди международната среща на върха COP30, която следи за напредъка в тези усилия и се представят нови стратегии за справяне с проблема.

“Абсолютно необходимо е да променим курса, за да се уверим, че превишението на климатичната граница е с възможно най-ниска интензивност. Не искаме да видим Амазонската джунгла като изсъхнала савана”, заяви той.

Последните 10 години на планетата са били най-горещите в цялата история на човечеството.

Въпреки предупрежденията на учените използването на изкопаеми горива продължава, а именно те стоят в основата на проблема.

Само 62 от всички 195 страни по договора от 2015 г. спазват неговите условия. САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се оттеглиха от него, а Европа се проваля в опитите да го изпълнява. Китай, който също е подписал споразумението, продължава да бъде най-големият замърсител в света.

Гутериш не се отказва от целта и заяви, че все още е възможно тя временно да се превиши, а след това да се понижат температурите навреме, но това би изисквало решаваща промяна в политиките на държавите.

