Великобритания: Преместването на бежанци в казарми е оправдано

Преместването на търсещите убежище във Великобритания в казарми ще бъде оправдано, дори ако това струва повече от настаняването им в хотели, защото ще помогне за успокояване на общественото недоволство, заяви британското правителство, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА.

Говорител на британския премиер отхвърли твърденията, че правителството е реагирало твърде бавно на мигрантската криза. Министерството на вътрешните работи потвърди, че две казарми в Шотландия и Южна Англия ще бъдат използвани за временно настаняване на около 900 мъже.

Премиерът Киър Стармър заяви, че иска хотелите за настаняване на търсещите убежище да бъдат закрити възможно най-скоро и че "работи по този въпрос всеки ден". Според плановете мъжете ще бъдат настанени в казармите "Камерън" в Инвърнес и "Кроубъро" в Източен Съсекс.

Държавният министър в Министерството на отбраната Люк Полард посочи, че разходите по този план може да се окажат по-високи от тези за настаняването в хотели.

"Военните обекти могат да осигурят подходящи условия за сигурност, здраве и благополучие, каквито възнамеряваме да гарантираме, вместо луксозните хотели, използвани през последните години", допълни говорителят на премиера.

На въпрос дали това означава, че правителството смята казармите за по-добър вариант, дори при по-високи разходи, той отговори, че разходите ще варират в зависимост от конкретния обект. "Първите два обекта ще бъдат тестови - ако се докаже, че подходът е успешен, ще го разширим. Но това е и въпрос на обществено доверие. Хората ясно заявяват, че не искат търсещите убежище да бъдат настанявани в хотели, и правителството споделя тази позиция".

По-рано Полард каза пред медиите, че се обмисля използването и на други военни бази наред с вече обявените.

Казармите "Камерън" и "Кроубъро" вече са били използвани за временно настаняване на афганистански семейства, евакуирани след изтеглянето на войските от Кабул през 2021 г., като програмата по настаняване приключи тази година.

Освен казарми се обсъждат и други варианти - индустриални зони, временни постройки и изоставени сгради, а властите са инструктирани да ускорят процеса по намиране на подходящи алтернативи.

До юни около 32 000 търсещи убежище във Великобритания са били настанени в хотели, което е по-малко от рекордните 56 000 през 2023 г., но с 2500 повече в сравнение със същия период на миналата година.