В Русия ще връчват призовки за военна служба целогодишно

Руските законодатели одобриха днес законопроект, който предвижда призоваването на военна служба да е целогодишно, а не само през пролетта и есента, предаде Асошиейтед прес, като отбеляза, че властите се стремят да попълнят редиците на фона на продължаващите вече повече от четири години боеве в Украйна.

Законодателството, което бе одобрено днес от Държавната дума (долната камара на руския парламент) на третото, окончателно четене, превръща призоваването на военна служба в целогодишен процес.

След като законопроектът бъде одобрен и от Съвета на Федерацията (горната камара на руския парламент) и подписан от президента Владимир Путин, той ще позволи на службите за набиране на войници да призовават новобранците за медицински прегледи и други процедури по всяко време на годината, пише БТА.

Според авторите на законопроекта мярката има за цел да облекчи натиска върху наборните служби и да рационализира тяхната дейност, която включва процеса по извършване на медицински прегледи и разпределяне на новобранците в различни военни подразделения.

Въпреки че законопроектът ще превърне призоваването на войниците в процес, който ще се извършва през цялата година, той предвижда новобранците да се явяват на военна служба само в рамките на няколко месеца през от пролетта и лятото - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември, както беше и досега.

Понастоящем всички мъже на възраст между 18 и 30 години са задължени да служат в армията в продължение на една година, въпреки че много от тях избягват наборната служба, като се възползват от отлагането, на което имат право студенти и хора с хронични заболявания например, отбелязва АП.

Военните мобилизират между 130 000 и 160 000 новобранци по време на всяка мобилизационна кампания.

Руските власти твърдят, че военните не използват новобранци в Украйна, а разчитат на доброволци и резервисти, които са били мобилизирани именно за това. Правозащитници и медийни доклади обаче сочат, че военните неведнъж са се опитвали да насърчат или принудят много от новобранците да подпишат договори като доброволци.

Русия, която разполагаше с армия от 1 милион души, когато Путин изпрати войски в Украйна през февруари 2022 г., постепенно увеличава числеността й на фона на продължаващите сражения, припомня АП.

Миналата година Путин нареди броят на редовните войски да бъде увеличен с 180 000 войници, до 1,5 милиона. Миналия месец руският президент заяви, че армията е разположила над 700 000 войници, които се сражават в Украйна.

Като част от усилията за борба с избягването на военната служба по-рано тази година властите откриха електронен регистър на новобранците, за да изпращат повиквателни по интернет. Те въведоха и редица правни ограничения за тези, които пренебрегват повиквателните, включително въвеждането на забрана за извършване на банкови трансакции, прекратяване на валидността на шофьорските им книжки и забрана за пътувания в чужбина.

На фона на военните неуспехи на Русия в началото на конфликта, Путин нареди "частична мобилизация" на 300 000 резервисти през есента на 2022 г. - широко непопулярна мярка, която накара стотици хиляди руснаци да избягат в чужбина, за да избегнат призоваването си за военна служба, посочва АП.

При все че указът на Путин оставя "отворена" възможността за призоваване на още резервисти, Кремъл промени курса си и се съсредоточи върху укрепване на силите си с доброволци, на които бяха предложени относително високи заплати, както и други придобивки.

Властите съобщиха, че около 440 000 доброволци са се присъединили през 2024 г., а още 336 000 души са подписали договори с армията през настоящата година.

Законодателите одобриха днес и друг законопроект, който предвижда използването на резервисти за защита на "критично важни съоръжения" в някои области - мярка, която според авторите ѝ има за цел да подсили защитата срещу украинските безпилотни летателни апарати, които вече са успявали да проникнат дълбоко в територията на Русия, на повече от 1000 километра от границата с Украйна.

Мярката няма да се отнася за всички резервисти, а само за онези, които доброволно са подписали договори за активна служба в резерва.

Кремъл увеличава числеността на военнослужещите, след като Путин се противопостави на искането на американския президент Доналд Тръмп за бързо сключване на споразумение за спиране на огъня в Украйна и запазва максималистичните си изисквания, които включват изтегляне на украинските войски от четири области, които Русия е анексирала, но не е успяла да превземе напълно. Киев и западните му съюзници неведнъж отхвърлиха тези искания, отбелязва АП.