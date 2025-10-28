Поне 20 заподозрени са убити при акция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 20 заподозрени и няколко полицаи бяха убити днес при мащабна операция на бразилските органи на реда срещу наркотрафика в Рио де Жанейро, предадоха световните агенции, позовавайки се на властите.

В операцията са участвали 2500 служители на органите на реда.

"До момента сме задържали 56 души, а 18 престъпници са неутрализирани", съобщи на пресконференция губернаторът на щата Рио - Клаудио Кастро.

Той описа операцията като "най-голямата в историята на щата" в югоизточната част на страната.

"За съжаление, са загинали и полицаи", добави губернаторът, без да уточни броя им.

Мащабната операция беше съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на града, разположени близо до международното летище.

В подкрепа на полицаите бяха изпратени два хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 разрушителни машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички на гетата.

Десният губернатор Клаудио Кастро публикува в социалната мрежа "Екс" видео с дрон, изстрелващ снаряд към облачното небе.

"Ето как полицията в Рио е посрещната от престъпниците: с бомби, хвърлени от дронове. Това е мащабът на предизвикателството, пред което сме изправени. Това не е обикновено престъпление, а наркотероризъм", коментира той, цитиран от БТА.

Тежките полицейски операции са често срещани в Рио де Жанейро – основния туристически център в Бразилия, известен с крайно бедните си и гъстонаселени квартали, много от които се контролират от наркотрафикантите.

През 2024 г. около 700 души бяха убити при полицейски операции в Рио, което прави приблизително по двама души на ден.