Русия разполага ракетна система "Орешник" в Беларус през декември

Путин и Лукашенко СНИМКА: Х/@ferozwala

Руска ракетна система "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус през декември, заяви за ТАСС говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко. 

"Приключва работата по създаване на условия за разполагането на "Орешник" в Република Беларус", каза Наталия Ейсмонт. "Той ще бъде поставен на бойно дежурство през декември тази година и с това приключват всички разговори дали ще има или няма да има "Орешник", добави Ейсмонт.

По-рано Лукашенко каза, че разполагането на хиперзвукови балистични ракети "Орешник" в Беларус е в отговор на ескалация, предизвикана от Запада, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия. 

 

