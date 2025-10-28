Русия разполага ракетна система "Орешник" в Беларус през декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руска ракетна система "Орешник" ще бъде поставена на бойно дежурство в Беларус през декември, заяви за ТАСС говорителката на беларуския президент Александър Лукашенко.

"Приключва работата по създаване на условия за разполагането на "Орешник" в Република Беларус", каза Наталия Ейсмонт. "Той ще бъде поставен на бойно дежурство през декември тази година и с това приключват всички разговори дали ще има или няма да има "Орешник", добави Ейсмонт.

По-рано Лукашенко каза, че разполагането на хиперзвукови балистични ракети "Орешник" в Беларус е в отговор на ескалация, предизвикана от Запада, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналият месец ракетите бяха включени в общи военни маневри на руската и беларуската армия.