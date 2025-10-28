Никушор Дан: Русия продължава да опитва да влияе на Румъния от политическа гледна точка

Русия продължава да опитва да влияе на румънското общество от политическа гледна точка, заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за местния вестник „Котидианул“. Акценти от интервюто публикуват водещи румънски медии, включително агенция Аджерпрес.

Пред "Котидианул" Никушор Дан отговаря на въпроси във връзка с анулираните миналата година президентски избори, кандидата Калин Джорджеску, за ръководствата на Румънската разузнавателна служба и на Националната дирекция за борба с корупцията, пише БТА.

На 6 декември м.г. Конституционният съд на Румъния анулира резултата от първия тур на президентските избори, който бе спечелен от слабо известния до онзи момент кандидат Калин Джорджеску. Въз основа на данни от разузнаването, сочещи за външна намеса и по-конкретно от страна на Русия, Конституционният съд анулира резултата и постанови целият изборен процес да започне отначало. Русия отрича да се е месила във вътрешната политика на Румъния, макар официални руски представители открито да са се изказвали в подкрепа на кандидата Калин Джорджеску.

Във връзка с анулираните избори президентът Никушор Дан каза, че 100 процента от важната част на кампанията на кандидата Калин Джорджеску е била управлявана от Москва.

Настоящият президент, който бе избран на повторението на изборите през месец май, отбеляза, че властите са наясно как са били повлияни социалните мрежи, но има въпроси, свързани с кампанията, които още не са достатъчно изяснени, като например кой е направил цялата стратегия.

Според Никушор Дан към днешна дата румънските власти са подготвени от гледна точка на кибернетична сигурност по време на избори.

„В частта за изборите, ако имаме каквито и да било национални избори следващите седмици, сме готови. В частта за дезинформацията и борбата в реално време с фалшивите новини например и тенденциозното интерпретиране, още не сме“, каза в интервюто за „Котидианул“ Никушор Дан.

На въпрос какво е известно и какво не във връзка с анулираните президентски избори, Никушор Дан каза: „Знаем как са били повлияни социалните мрежи. Знаем това. (...) Знаем как е било направено. Знаем, че част от нишките, било то фалшиви профили или рекламни агенти, които са платили за онлайн реклама, имаме доказателства, че те водят до Русия. Това, което все още не знаем, е коя е компанията, която е координирала всичко това, която е изработила цялата стратегия. Не знаем. И също така знаем много малко за паричните потоци (…)", заяви румънският президент.

Той каза, че има подозрения и за мрежа от румънци, която стои зад Калин Джорджеску.

Запитан дали може да потвърди със сигурност, че част от тези хора са свързани с Москва, държавният глава отговори: „Мога да потвърдя на 100 процента, че важната част от кампанията на Калин Джорджеску е била направлявана от Москва“.

Бившият кандидат за президент Калин Джорджеску, който обяви през пролетта, че се оттегля от политиката, бе изпратен на съд по няколко обвинения, в това число за съучастие в опит за извършване на действия срещу конституционния ред. По това дело са обвинени общо 22 души, включително Хорациу Потра – бивш член на френския Чуждестранен легион, който отговаряше за охраната на Джорджеску. Смята се, че Хорациу Потра е имал преки връзки с персонала на руското посолство в Букурещ и е осъществил няколко конспиративни пътувания до Москва.

Никушор Дан посочи, че скоро ще представи „общата снимка“ на анулирането на президентските избори миналата година.

Запитан дали Русия все още опитва да влияе на румънското общество от политическа гледна точка, президентът отговори: „Безспорно да“.