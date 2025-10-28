64 станаха загиналите при полицейската операция срещу наркотрафика в Рио де Жанейро

Броят на жертвите на широкомащабната полицейска операция срещу наркотрафика в бразилския град Рио де Жанейро достигна до 64 души, сред които и четирима полицаи, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.
Мащабната операция бе съсредоточена в два от най-бедните квартали в северната част на втория по големина град в Бразилия, намиращи се близо до международното летище, пише БТА.
В подкрепа на полицаите бяха изпратени 2 хеликоптера, 32 бронирани автомобила и 12 машини, използвани за премахване на барикадите, издигнати от наркотрафикантите, за да попречат на преминаването на полицаите през тесните улички в гетата на града.
Според новите данни сегашната операция се превръща в най-смъртоносната полицейска акция в историята на щата Рио де Жанейро, разположен в югоизточната част на Бразилия.
