"Хамас": Ще отложим предаването на тленните останки на израелски заложник

Бригадите "Ал Касам", въоръженото крило на "Хамас", съобщиха, че ще отложат планираното за днес предаване на тялото на израелски заложник, позовавайки се на това, което палестинското ислямистко движение нарича "нарушение на прекратяването на огъня в ивицата Газа от страна на Израел", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Групировката заяви в платформата "Телеграм", че всяка ескалация на атаките в ивицата Газа от страна на Израел би попречила на операциите по издирване и възстановяване, като би забавила и връщането на телата на израелски граждани.

Изявлението бе направено малко след като Израел каза, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелските сили в южната част на Газа. Това идва в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на израелски заложник.