ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вицепрезидентът на САЩ: Примирието в ивицата Газа ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21601335 www.24chasa.bg

"Хамас": Ще отложим предаването на тленните останки на израелски заложник

1092
Снимка: Pixabay

Бригадите "Ал Касам", въоръженото крило на "Хамас", съобщиха, че ще отложат планираното за днес предаване на тялото на израелски заложник, позовавайки се на това, което палестинското ислямистко движение нарича "нарушение на прекратяването на огъня в ивицата Газа от страна на Израел", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

Групировката заяви в платформата "Телеграм", че всяка ескалация на атаките в ивицата Газа от страна на Израел би попречила на операциите по издирване и възстановяване, като би забавила и връщането на телата на израелски граждани.

Изявлението бе направено малко след като Израел каза, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелските сили в южната част на Газа. Това идва в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на израелски заложник.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)