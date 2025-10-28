САЩ ликвидираха 4 лодки на наркотрафиканти в Тихия океан, 14 са загинали (Видео)

Серия нови американски удари в Тихия океан срещу 4 лодки на предполагаеми наркотрафиканти са ликвидирали 14 заподозрени, съобщи в "Екс" министърът на войната Пийт Хегсет. Мексиканските власти издирват един оцелял.

Ударите са част от кампанията на Доналд Тръмп за справяне с наркотрафика. Пентагонът не съобщи количеството на превозваните наркотици. Ударът е 14-и поред от началото на септември в Карибско море и Тихия океан.

Конгресмени от Демократическата партия оспорват законността им, а правни експерти посочват, че подобни операции би трябвало да се провеждат от Бреговата охрана, а не от Пентагона. Поставят и въпроса защо не са предприети действия преди използването на смъртоносна сила.

Ето какво съобщава Хегсет:

Вчера, по указание на президента Тръмп, Министерството на отбраната проведе три смъртоносни кинетични удара срещу четири кораба, управлявани от определени терористични организации, които трафикират наркотици в източната част на Тихия океан.

Четирите кораба бяха известни на нашите разузнавателни служби, преминаваха по известни маршрути за трафик на наркотици и пренасяха наркотици.

Осем мъже наркотерористи се намираха на борда на корабите по време на първия удар. Четирима наркотерористи са били на борда на кораба по време на втория удар. Трима са били на борда на кораба по време на третия удар. Общо 14 наркотерористи са били убити по време на трите удара, като един е оцелял. Всички удари са били нанесени в международни води, без да бъдат нанесени щети на американските сили.

По отношение на оцелелия, USSOUTHCOM незабавно е задействало стандартните протоколи за търсене и спасяване (SAR). Мексиканските SAR власти приеха случая и поеха отговорността за координирането на спасителната операция. Министерството е прекарало над две десетилетия в защита на други родини. Сега защитаваме нашата собствена. Тези наркотерористи са убили повече американци от Ал Кайда и ще бъдат третирани по същия начин. Ще ги проследим, ще ги свържем в мрежа и след това ще ги преследваме и убием.