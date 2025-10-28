Гражданската защита в Газа: 7 станаха загиналите при израелската атака (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес, че още петима души са били убити при израелски въздушен удар в южната част на палестинския анклав, с което жертвите на бомбардировките в този ден стават общо 7 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 🇮🇱🇺🇸⚔️🇵🇸

عـــــــــــــــــاجل وغير عادي

🔴هل انتهى السلام في قطاع غزة



بدأ الجيش الإسرائيلي هجوماً وضربات جوية على قطاع غزة، بما في ذلك على أجنحة مستشفى الشفاء التي تم ترميمها جزئياً.



إعلام إسرائيلي:

نتنياهو أمر الجيش بشن ضربات عسكرية مكثفة على قطاع غزة.



_ واشنطن:

نحن على علم… pic.twitter.com/0oThoiKoOd — الصين بالعربية (@mog_china) October 28, 2025

Махмуд Басал, говорител на ведомството, действащо под контрола на "Хамас" каза, че ударът е засегнал превозно средство в град Хан Юнис, като е убил поне петима цивилни. عاجل| طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة. pic.twitter.com/eUpCinLOtz — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 28, 2025