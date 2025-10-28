Гражданската защита в Газа: 7 станаха загиналите при израелската атака (Видео, снимки)

Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи днес, че още петима души са били убити при израелски въздушен удар в южната част на палестинския анклав, с което жертвите на бомбардировките в този ден стават общо 7 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Махмуд Басал, говорител на ведомството, действащо под контрола на "Хамас" каза, че ударът е засегнал превозно средство в град Хан Юнис, като е убил поне петима цивилни.
Той съобщи по-рано за смъртта на двама души при израелско въздушно нападение в град Газа, в северната част на крайбрежния анклав.