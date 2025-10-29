ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Армията от 558 399 души на държавна заплата ни стр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21601681 www.24chasa.bg

Северна Корея проведе изпитание с крилати ракети

760
Ракета СНИМКА: Pixabay

Северна Корея е провела изпитание на крилата ракета с морско базиране в Жълто море. Това съобщи Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на южнокорейската новинарска агенция Йонхап и на севернокорейската държавна медия ЦТАК.

Изстрелването се извършва на фона на подготовката на президента на САЩ Доналд Тръмп и други лидери да се съберат в Южна Корея за Форума за икономическо сътрудничество на Азиатско-тихоокеанският регион. Очаква се американският лидер също така да проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин по-късно тази седмица.

Крилатите ракети са били изстреляни вертикално и са изминали предварително зададен маршрут, за да достигнат целта си, съобщи ЦТАК. Севернокорейският лидер Ким Чен-ун не е присъствал на изпитанието.

Коментирайки изстрелването, заместник-председателят на Централната военна комисия на Северна Корея Пак Чен-чон заяви, че „се постигат важни успехи" в практическото развитие на „ядрените сили" на Северна Корея съгласно план, определен от управляващата Корейска трудова партия, допълни ЦТАК.

Ракета СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)