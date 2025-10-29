ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Много лошо, че не мога да се кандидатирам за трети мандат

снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „много е лошо“, че не му е позволено да се кандидатира за трети мандат, признавайки конституционната реалност, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

„Ако го прочетете, е съвсем ясно. Не ми е позволено да се кандидатирам. Много е лошо“, заяви Тръмп пред репортери на борда президентския самолет на път към Южна Корея. „Въз основа на това, което прочетох, предполагам, че нямам право да се кандидатирам. Така че ще видим какво ще се случи.“, допълни той.

Коментарите на президента, които периодично засяга темата за трети мандат, следват категоричното изказване на председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън, че би било невъзможно Тръмп да остане в Белия дом след изтичане на настоящия му мандат. Той заяви, че 22-та поправка на Конституцията не позволява трети президентски мандат и промяната на това с нова поправка би била процес, който ще продължи години, а също така, президентът е разбрал това.

Самият Тръмп заяви на борда на „Еър Форс Уан“, че Републиканската му партия има добри възможности за кандидат на следващите президентски избори – в лицето на държавния секретар Марко Рубио, който пътува с него, и на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

„Всичко, което мога да ви кажа, е, че имаме страхотна група“, заяви Тръмп.

снимка: Ройтерс

