Ураганът Мелиса отслабна леко, насочва се към Куба (Видео)

снимка: РОЙТЕРС

Ураганът Мелиса в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила.

Той беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава "животозастрашаващ".

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч.

По-рано Мелиса достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи почти 300км/ч.

Световната метеорологична организация (СМО) предсказа, че ураганът Мелиса ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.

Мелиса вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република заради проливните дъждове. В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването, съобщава бТВ. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Мелиса е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Прогнозите са, че Мелиса се е насочила към Куба.

снимка: РОЙТЕРС

