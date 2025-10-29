Ураганът Мелиса отслабна леко, насочва се към Куба (Видео)

Ураганът Мелиса в Карибско море загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила.
Той беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава "животозастрашаващ".
Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч.
По-рано Мелиса достигна сушата близо до град Ню Хоуп на югозападния бряг на Ямайка с ветрове, достигащи почти 300км/ч.
Световната метеорологична организация (СМО) предсказа, че ураганът Мелиса ще бъде най-силната буря за Ямайка през този век.
Мелиса вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република заради проливните дъждове. В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването, съобщава бТВ. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.
Мелиса е сред най-силните урагани, регистрирани някога в Атлантическия океан. Прогнозите са, че Мелиса се е насочила към Куба.
🚨 BREAKING: HOSPITALS DESTROYED IN JAMAICA 🚨— Dj Steven King (@djstevenking1) October 28, 2025
Medical facilities in Black River, Jamaica have reportedly been destroyed, according to a Jamaican Senator speaking to NBC.
Amid Hurricane Melissa’s catastrophic landfall, emergency services are overwhelmed, and access to care is… pic.twitter.com/FwJsmfMvqr
The Sentinel-2 satellite captured this image of Melissa's eye at peak intensity. 10m pixel resolution - one of the best satellite images ever captured of a hurricane of this intensity.— Peter Forister 🍁🍂🍁 (@forecaster25) October 28, 2025
Image from 16z this morning. pic.twitter.com/yHL8oRrF40
This is the view 30,000 feet above Hurricane Melissa. The massive storm is currently hovering over the Caribbean, showing its full force as clouds spiral for hundreds of miles, a powerful reminder of nature’s strength and unpredictability? What would you do in this situation? pic.twitter.com/Yc7S7WBrft— GO VISION🔭 (@GoVisionX) October 28, 2025