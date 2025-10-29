В Ирландия е задържан предполагаем кокаин за милиони евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Партида предполагаем кокаин на стойност около осем милиона евро е конфискувана в ирландското графство Лийс, разположено югозападно от Дъблин, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Ирландската полиция е конфискувала по време на претърсване 116 кг. от веществото, както и електронни устройства. Един мъж е арестуван.

Арестуването е част от операция „Тара", която цели да разбие мрежи за наркотрафик на международно, национално и местно равнище.

Конфискуваните вещества ще бъдат препратени на криминалистите за анализ.

Шеймъс Боланд, ръководител на Националното бюро за наркотици и организирана престъпност на полицията, приветства конфискацията.

„Полицейските служби на Ирландия ще продължат да фокусират ресурсите си върху онези, които сътрудничат с организираната престъпност и я улесняват", заяви той.

„Решени сме да продължим да разбиваме пътищата за трафик на наркотици към Ирландия и ще продължим да правим всичко възможно, за да осигурим безопасността на нашите общности", заяви той.