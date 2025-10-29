Пакистан: Мирните преговори с Афганистан се провалиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Преговорите в Истанбул, целящи осигуряване на трайно примирие между Афганистан и Пакистан, приключиха без „работещо решение", заяви пакистанският министър на информацията Атаула Тарар, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Целта на преговорите беше постигане на траен мир между южноазиатските съседи, след като десетки бяха убити по границата им при най-тежките прояви на насилие, откакто талибаните взеха властта в Кабул през 2021 г.

„Афганистанската страна непрекъснато се отклоняваше от основния въпрос, избягвайки ключовата точка, върху която беше започнат процеса на диалог", заяви пакистанският министър на информацията.

„Вместо да поемат каквато и да е отговорност, афганистанските талибани прибягнаха до обвинителни игри, отклоняване на темата и уловки. По този начин диалогът не доведе до работещо решение", допълни Тарар.

Двете държави се споразумяха за прекратяване на огъня, постигнато в Доха на 19 октомври, но не успяха да намерят общ език във втория кръг от преговори в Истанбул, проведени с посредничеството на Турция и Катар, съобщиха пред Ройтерс афганистански и пакистански представители, като всеки обвини отсрещната страна за провала.

Представител на пакистанските служби за сигурност заяви, че талибаните не са желаели да се ангажират да обуздаят пакистанските талибани, отделна бойна групировка, враждебна към Пакистан, която според Исламабад действа безнаказано в Афганистан.

Афганистанският представител заяви, че преговорите са приключили след „напрегнат обмен" по въпроса, добавяйки, че Кабул е заявил, че няма контрол над пакистанските талибани.