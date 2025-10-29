ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се седеметажен блок в Турция, спасителни еки...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21601768 www.24chasa.bg

Израелската армия: Наш войник е загинал в ивицата Газа

1704
Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа. Снимка Архив

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Жертвата е Йона Ефраим Фелдбаум, на 37 години. Той е загинал по време на сражения в южната част на Газа, обяви израелската армия в изявление след като нанесе въздушни удари по палестинската територия.

Израел обвини „Хамас", че е нарушил прекратяването на огъня в анклава и каза, че е нанесъл ударите в отговор на това нарушение. „Хамас" отрича да е нарушавал прекратяването на огъня.

В ударите загинаха 38 души в Газа, според говорител на палестинската Гражданска защита, действаща под командването на „Хамас".

Израелската армия обяви, че израелски войник е загинал в ивицата Газа. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание