Тръмп: Ще се опитам да намаля напрежението между двете Кореи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да намали напрежението между двете Кореи, които официално са все още във война. Тръмп направи това изказване по време на среща с президента на Южна Корея И Дже-мьон, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Ние работим много здраво с Ким Чен-ун и с целия свят, за да разрешим проблемите, защото в това има смисъл", каза Тръмп по време на срещата, провела се преди форума на върха в Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, който ще бъде в южнокорейския град Кьонджу, където президентът на САЩ пристигна по-рано днес.

Тръмп също така обясни, че не е успял да намери добро време в графика си за среща с Ким. По време на визитата си в Южна Корея Тръмп обаче ще има утре среща с президента на Китай Си Цзинпин.