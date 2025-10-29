ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се седеметажен блок в Турция, търсят оцелели (Видео)

Срутената сграда Снимка: Екс/Dr. Buzz

Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства. Това съобщи ТРТ Хабер, цитиран от БТА. По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе, в сградата вероятно е имало петчленно семейство.

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.

Срутената сграда Снимка: Екс/Dr. Buzz

