Срути се седеметажен блок в Турция, търсят оцелели (Видео)

Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства. Това съобщи ТРТ Хабер, цитиран от БТА. По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе, в сградата вероятно е имало петчленно семейство.
По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.
Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.
Gebze Aksapağı Metro Çalışmasından dolayı 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişilik aileye ulaşılmaya çalışıyor… pic.twitter.com/0TV0EFEtwM— Ahmet YAMAN (@ahmetya25489608) October 29, 2025
⚡️TRAGISCHER UNFALL BEI ISTANBUL: Mehrstöckiges Wohnhaus stürzt plötzlich ein— Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) October 29, 2025
In der Stadt Gebze, etwa 60 Kilometer von Istanbul entfernt, ist ein fünfstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Unter den Trümmern werden bis zu sechs Menschen vermutet. Im Haus sollen bis zu sieben Menschen… pic.twitter.com/fRJAiPZ2Bf