ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21602544 www.24chasa.bg

Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски разузнавателен самолет

7960
Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет.

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство без съобщен план за полета и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в „Екс". Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, който е бил под отговорността на полските военновъздушни сили, предава БТА.

Прехванатият и ескортиран самолет е бил „Ил-20". Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия.

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание