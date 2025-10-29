ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Напредва реализацията на първия китайски проект за интегрирано производство на енергия от възобновяеми източници

Разположен в басейна на река Ялундзян, проектът включва 4 енергийни комплекса Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 28 октомври беше реализирано синхронно отклоняване на водите в две големи водноелектрически станции — Мъндигоу и Яген, в рамките на първия в Китай интегриран комплекс за производство на енергия от слънце, вятър и вода. Това бележи и началото на нов етап в строителството на основните съоръжения на проекта. Това съобщи КМГ.

Разположен в басейна на река Ялундзян, проектът включва 4 енергийни комплекса, като общата планирана инсталирана мощност е 78 милиона киловата, и се очаква той да бъде завършен до 2035 година.

Следващата стъпка ще бъде изграждането на система за изцяло възобновяеми енергийни източници, със специален акцент върху водноелектрическите станции. Това ще направи базата водеща в Китай и в света по отношение на интегрирането на системи за производство на чиста енергия и с възможности за съхранение на водород.

Разположен в басейна на река Ялундзян, проектът включва 4 енергийни комплекса Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

