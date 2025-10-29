КМГ: Ли Цян призова за изграждане на по-тясна общност на споделена съдба между Китай и АСЕАН

На 27 октомври, местно време китайският премиер Ли Цян присъства на 20-ата Източноазиатска среща на върха в Куала Лумпур, Малайзия. Това съобщи КМГ.

В изказването си той заяви, че през изминалите 20 години срещата е играла основна конструктивна роля, способствайки за регионалната стабилност и бързо развитие. Китай е готов да продължи да следва първоначалната цел на Източноазиатската среща на върха, да предприема активни действия по Инициативата за глобално управление и да полага общи усилия за внасяне на повече положителна енергия за мира и развитието на региона, посочи той.

Същия ден, Ли Цян присъства на 28-ата среща на лидерите на формата Китай-АСЕАН. Там той изрази готовността на Пекин да засили стратегическата координация с държавите от Югоизточна Азия, да осигури успешното изпълнение на Плана за действие за стратегическо партньорство между Китай и АСЕАН (2026-2030) и да продължи усилията за изграждане на по-тясна общност на споделена съдба в региона.