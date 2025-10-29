КМГ: Надграждането на зоната за свободна търговия Китай–АСЕАН създава нов стандарт за регионално сътрудничество

На 28 октомври Китай и АСЕАН подписаха протокол за актуализиране на зоната си за свободна търговия – версия 3.0, който демонстрира ангажимента на страните към мултилатерализма и свободната търговия. Това съобщи КМГ.

Това бележи нов етап в напредъка на дълбоката регионална икономическа интеграция, дава тласък на глобалното икономическо и търговско сътрудничество и представлява важен пример за света във време, когато бъдещето на свободната търговия е изправено пред сериозни предизвикателства.

Актуализирането на зоната за свободна търговия Китай–АСЕАН е резултат от доброто сътрудничество между страните. В сегашната несигурна и нестабилна международна ситуация, това сътрудничество демонстрира потенциал за повишаване. Така например, през първите девет месеца на настоящата година, общият обем на вноса и износа между Китай и АСЕАН се е увеличил с 9,8% спрямо същия период на 2024 г. Търговията между страните нараства устойчиво и всяка от тях е най-големият търговския партньор на другата и най-важния за инвестиции.

И за Китай и за АСЕАН, актуализирането на зоната за свободна търговия ще донесе огромни ползи, като същевременно укрепи статута на Пекин като най-големият търговски партньор на блока и съдейства за по-дълбоката им интеграция в сферата на индустрията и ще създаде по-стабилен „вътрешен цикъл" на регионалните промишлени вериги. А за света, това създава нов стандарт за регионално сътрудничество.