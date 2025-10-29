КМГ: Xiaomi открива първата си фабрика за интелигентни домакински уреди

Първата фабрика на китайския електронен гигант Xiaomi, специализираща в производството на интелигентни домашни уреди, започна операции в Ухан, провинция Хубей. Това е важна стъпка в разширяването на компанията отвъд вече утвердените пазари на смартфони и електромобили. Това съобщи КМГ.

Новият завод, специализиран в производство на климатици, е третата голяма „умна" фабрика на компанията. С инвестиция над 2,5 милиарда юана и площ от около 50 хектара, обектът използва технологии като Digital Twin, AI системи за визуална инспекция и въздушна логистика. Фабриката може да произвежда един климатик на всеки 6,5 секунди, с годишен капацитет до 7 милиона устройства и очакван производствен обем от 14 милиарда юана.

Откриването съвпада със силния растеж на китайския пазар за смарт уреди, който се очаква да достигне 793,8 млрд. юана през 2024 г., а износът за пазарите в чужбина е нараснал с 14,8% до 128,64 млрд. долара.