КМГ: Как Тайчи се превръща в универсален език

В хладния, мъглив сутрешен въздух около планината Удан в провинция Хубей, Китай, висок германец, облечен в черна роба, бавно прехвърля тежестта си от единия крак на другия в Международния център за обмен на бойни изкуства Удан, като ръцете му се движат в плавни кръгове, сякаш очертават въздуха. Това съобщи КМГ.

За Томас Вайб, 53-годишен инженер от Германия, Тайчи започва просто като упражнение. Но десетилетие по-късно то се превръща в ежедневен ритуал, който поддържа баланса на тялото и ума му.

„Движенията в Тайчи изглеждат бавни, но това е, за да ни помогнат да контролираме точно позата и действията си. Чрез Тайчи научих да успокоявам ума си и да размишлявам върху същността на живота. Това, което го прави наистина специално, е как действа като мост, свързващ хора от различни страни и езици", казва той.

Вайб е един от над 2000 участници в Международният културен фестивал Удан Тайчи 2025, който се провежда тази седмица в провинция Хубей в централен Китай. Спортисти и експерти от 32 страни и региони се събраха, за да практикуват, да се състезават и да изследват древното изкуство, родено в планините Удан, научавайки повече за даоистката философия.

Макар Тайчи да е известно с полезността си за тялото, мнозина казват, че истинската му сила се крие в неговата философия.

Луис Дан, 35-годишен фрийлансър от Минесота, САЩ, за първи път се докосва до Тайчи в Австралия. Това, което започна като любопитство към китайските бойни изкуства, се превръща в по-дълбоко търсене на вътрешен мир.

„Тайчи е като вода. То е елегантно и красиво, но и мощно. Помага ти да се освободиш от това, което ти тежи, и да намериш баланс в един свят, който се движи прекалено бързо", казва Дан.

Той обясни, че бавните движения тренират не само мускулите, но и съзнанието, като му помагат да синхронизира бързо мислещия ум с бавно движещото се тяло. „Умът ти може да работи много бързо, докато тялото ти се движи бавно. Тайчи помага да се съчетаят двете", казва той.

За Дан философията на Тайчи за хармония и гъвкавост отразява ценности, които надхвърлят културата. Корените й са в даоистките идеи за баланс между „ин" и „ян" и единството на природата и човечеството. Тя предлага нещо, което често липсва в съвременния живот.

За Джейк Пиник, роден в Илинойс, САЩ и дългогодишния ученик на бойното изкуство Удан Санфън, универсалността на Тайчи е още по-дълбока.

„Тайчи е фундаментално теория за това как да възприемаме света", казва Пиник и добавя, че концепцията на Тайчи се отнася за всички аспекти на нашия живот и можем да я въплътим чрез практикуването на Тайчицюан.

„Всички ние възприемаме света по различен начин, но чрез едни и същи сетивни органи. По този начин имаме едни и същи основни способности за нашите индивидуални преживявания. Чрез движенията на Тайчицюан се научаваме да балансираме и координираме стъпките си. Като насочваме дишането си, докато изпълняваме движенията, ние центрираме ума си и отпускаме напрежението, което се натрупва не само в тялото, но и в ума", смята Пиник.

Ако личният опит и културната дълбочина обясняват защо хората започват да практикуват Тайчи, то световното му разпространение показва колко трайна е тази привлекателност.

Статистическите данни, предоставени от отдела за маркетинг на Хубей, показват, че в момента в над 150 страни има активни Тайчи общности, а в над 80 страни има официални асоциации. Само Асоциацията по бойни изкуства Удан е създала 21 международни центъра за популяризиране, в които се обучават над три милиона чуждестранни студенти.

На тазгодишния фестивал Чен Мин, президент на Аржентинската асоциация по бойни изкуства, присъства с делегация от 28 членове, които се състезаваха в Международния турнир по Тайчи в Удан, тридневно събитие с участието на над 1500 спортисти от различни стилове Тайчи и възрастови категории, от деца до възрастни хора.

„Това е петият път, в който водя делегации в Китай. Нашите членове са на възраст от 37 до 83 години. Някои от тях са адвокати, съдии и счетоводители. Тайчи е станало част от ежедневието на много хора в Аржентина", казва Чен.

Организацията на Чен популяризира китайските бойни изкуства в Южна Америка от повече от две десетилетия. Редовните занятия привличат повече от 500 членове всеки месец.

„Тайчи ни учи на търпение и баланс. Хората навсякъде могат да разберат това послание, независимо от езика, на който говорят", заключи Чен.