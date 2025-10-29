ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Хеликоптер се разби на Еверест, отивал да спаси блокирани алпинисти (Видео, снимки)

Разбилият се хеликоптер Снимка: Екс/TheBikalShrestha

Хеликоптер се е разбил близо до района на връх Еверест в Непал, а пилотът, единственият човек на борда, се е отървал с леки наранявания, според полицията.

Хеликоптерът на Altitude Air е излетял от Лукла без пътници и е бил на мисия да спаси блокирани туристи в Лобучем в региона Кхумбу, когато е станал инцидентът.

Според полицай от район Солухумбу, хеликоптерът, пилотиран от капитан Вивек Хадка, се е подхлъзнал поради обилни снеговалежи в района, докато се е опитвал да кацне, съобщава Tribune India.

Пилотът не е пострадал сериозно, въпреки че самолетът се е разбил. Той е транспортиран с хеликоптер до Лукла за медицински преглед и се твърди, че състоянието му е стабилно.

Много туристи останаха блокирани в планински райони, включително Мустанг, района на Анапурна и района на Еверест, поради обилни снеговалежи.

Властите призоваха туристите и алпинистите да вземат предпазни мерки, тъй като Министерството на хидрологията и метеорологията прогнозира обилни снеговалежи и дъжд в различни части на страната, включително в планинския регион.

