Колумбия разреши продажбата на медицинска марихуана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбия разреши продажбата на марихуана за медицинска употреба. Страната е известна като ключово бойно поле във войната с наркотиците.

Това се посочва в указ, публикуван вчера от министерството на здравеопазването. Това съобщи АФП, цитирана от БНР.

Латиноамериканската страна легализира медицинския канабис през 2016 г. и разреши износ на изсушени растения през 2021 г. в страни, които имат съответната регулация, но досега не можеше да се продава на местния пазар.

Сега три министерства – на здравеопазването, на правосъдието и на земеделието, имат 5 месеца за съответните регулации, с които да се приложи новият указ.

Според него аптеки и ветеринарни клиники трябва да имат лиценз за продажба на изсушени пъпки канабис, които съдържат психоактивния компонент THC, а потребителите трябва да представят медицинска рецепта, за да си го купят.

Властите в Колумбия разрешават лична консумация, отглеждане на канабис и притежание в малки количества, но няма регулиран пазар за покупко-продажби с развлекателна цел.

През март левият президент Густаво Петро призова Конгрес да обмисли пълно легализация на марихуана, включително за развлекателни цели.