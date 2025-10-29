ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21602945 www.24chasa.bg

Колумбия разреши продажбата на медицинска марихуана

1176
Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Колумбия разреши продажбата на марихуана за медицинска употреба. Страната е известна като ключово бойно поле във войната с наркотиците.

Това се посочва в указ, публикуван вчера от министерството на здравеопазването. Това съобщи АФП, цитирана от БНР.

Латиноамериканската страна легализира медицинския канабис през 2016 г. и разреши износ на изсушени растения през 2021 г. в страни, които имат съответната регулация, но досега не можеше да се продава на местния пазар.

Сега три министерства – на здравеопазването, на правосъдието и на земеделието, имат 5 месеца за съответните регулации, с които да се приложи новият указ.

Според него аптеки и ветеринарни клиники трябва да имат лиценз за продажба на изсушени пъпки канабис, които съдържат психоактивния компонент THC, а потребителите трябва да представят медицинска рецепта, за да си го купят.

Властите в Колумбия разрешават лична консумация, отглеждане на канабис и притежание в малки количества, но няма регулиран пазар за покупко-продажби с развлекателна цел.

През март левият президент Густаво Петро призова Конгрес да обмисли пълно легализация на марихуана, включително за развлекателни цели.

Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание