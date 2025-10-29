Тръмп-младши призова за глобално сътрудничество срещу влиянието на Китай

Доналд Тръмп-младши заяви, че сътрудничеството на САЩ с партньори в борбата срещу влиянието на Китай е едно от най-фундаменталните действия, които глобалната общност може да предприеме, предаде БТА по информация на Ройтерс.

САЩ "работят с партньори по целия свят, съюзници по целия свят с подобно мислене, за да помогнат за разрастването на тази подобна база и спирането на хватката на Китай е вероятно едно от най-фундаменталните неща, които можем да направим", каза синът на американския президент Доналд Тръмп в саудитската столица Рияд, където участва в конференция.