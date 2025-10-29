ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да в...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21603161 www.24chasa.bg

Тръмп-младши призова за глобално сътрудничество срещу влиянието на Китай

748
Доналд Тръмп-младши СНИМКА: Туитър

Доналд Тръмп-младши заяви, че сътрудничеството на САЩ с партньори в борбата срещу влиянието на Китай е едно от най-фундаменталните действия, които глобалната общност може да предприеме, предаде БТА по информация на Ройтерс.

САЩ "работят с партньори по целия свят, съюзници по целия свят с подобно мислене, за да помогнат за разрастването на тази подобна база и спирането на хватката на Китай е вероятно едно от най-фундаменталните неща, които можем да направим", каза синът на американския президент Доналд Тръмп в саудитската столица Рияд, където участва в конференция.

Доналд Тръмп-младши СНИМКА: Туитър

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание