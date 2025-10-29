Протести в Подгорица със скандирания "Турците вън"

Протест пред правителството на Черна гора в Подгорица се състоя снощи във връзка с инцидента в квартал Забело, при който млад мъж, жител на столицата, беше ранен преди три нощи, съобщава БТА по информация на черногорските медии.

По информация на радио „Антена М" група граждани са тръгнали от старото летище към центъра на града, скандирайки „Турците вън" и „Турци, махайте се". Според изданието „Дан" отправилите се към сградата на правителството са били „няколко десетки души". Полицейското присъствие в Подгорица вчера беше засилено, а пред правителството на Черна гора бяха поставени защитни огради.

Полицейски служители от отдела за сигурност в Подгорица са задържали 11 души, девет от които непълнолетни. Според полицейската дирекция лицата са задържани в квартал Горня Горица. В себе си те са носили фенерчета, марихуана и маски за лице.

„Тези лица са отведени в полицейското управление, за да дадат показания относно обстоятелствата около откриването на гореспоменатите предмети и наркотици", съобщиха от полицейската дирекция, цитирани от черногорското издание „Телеграф".

От полицията добавиха, че лицата са отивали към​ сградата на правителството на Черна гора, за да протестират.

Напрежението в Черна гора започна в неделя вечерта, когато полицията идентифицира и задържа турски и азербайджански граждани, които преди това се бяха барикадирали в казино в Забело в Подгорица и бяха свързани с нападението над младия мъж от Подгорица, припомня „Телеграф". Други 45 турски граждани бяха задържани, а черногорски граждани, възмутени от нападението, излязоха на улицата, съобщава националната телевизия РТЦГ.

След нападението бяха регистрирани и други инциденти, свързани с търговски обекти, собственост на турски гражданин.

Прокуратурата на Черна гора образува дело за подбуждане към национална, расова и религиозна омраза, а властите призоваха гражданите да не се поддават на емоции и призиви за насилие. Полицията постави под засилен контрол турското посолство в Подгорица.

В отговор на ескалацията правителството на премиера Милойко Спаич прие решение за временно спиране на безвизовия режим за гражданите на Република Турция. Мярката има за цел преглед и подобряване на механизмите за контрол на движението и пребиваването на турски граждани в страната, съобщи Радио Свободна Европа. Според черногорските власти тя ще бъде временна и ще се преразгледа след консултации с Анкара.

Турското външно министерство реагира остро, заявявайки, че „са предприети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на турските граждани" и че турската страна поддържа постоянен контакт с черногорските институции.

Според данни на черногорската полиция в страната живеят около 13 400 турски граждани от общо близо 100 000 чужденци. Случаят се разглежда като сериозно изпитание за двустранните отношения между Подгорица и Анкара, особено в момент, когато Европейската комисия настоява Черна гора да хармонизира визовата си политика с тази на Европейския съюз, отбелязват медиите.