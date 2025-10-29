Четирима души загинаха, а над 100 000 домове са наводнени от проливните дъждове във Виетнам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Наводнения, причинени от рекордни валежи в Централен Виетнам, причиниха смъртта на четирима души и наводниха повече от 100 000 домове, предаде БТА по информация на Франс прес.

Обилни дъждове се изливат над крайбрежните провинции на Виетнам от неделя и в страната бяха регистрирани рекордни стойности на валежи от до 1,7 метра в рамките на 24 часа.

Петима души са в неизвестност, а четирима са загинали в провинция Хуе, Дананг и Ламдонг, се казва в доклад на министерството на околната среда.

Постъпила е информация за повече от 150 свлачища, а повече от 2200 хектара насаждения са били унищожени и общо 103 525 къщи са били наводнени, добавя ведомството.

Повече от 21 000 души са били евакуирани от пострадалите от наводнения райони. Мнозина жители са започнали да се връщат в град Хуе с отстъпването на водите тази сутрин. Днес обаче отново заваля и местната водноелектрическа централа беше принудена да изпразни резервоарите си.

Нивото на водата в реката в град Дананг е достигнало опасно ниво и министерството на околната среда предупреди, че през следващите два дни се очакват още наводнения в провинцията.