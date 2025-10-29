Ердоган: Работим по примера на Ататюрк Турция да върви начело със съвременните цивилизации

Турският президент Реджеп Ердоган поздрави всички турски граждани в страната и извън нейните предели, както и приятелите на Турция по случай Националния празник - 29 октомври, денят на провъзгласяването на Турция за република.

Заедно с вицепремиера Джевдет Йълмаз и членовете на правителството Ердоган отдаде почит основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк. Това се случи на официална церемония в мавзолея на Ататюрк Анъткабир. С нея започнаха честванията на националния празник.

След изпълнението на националния химн и поднасянето на венец на гроба на Ататюрк и военните почести, Ердоган заяви, че на този ден си спомня с благодарност за Ататюрк, неговите съмишленици и геройски загиналите воини.

"По Вашия пример, работим решително Република Турция, която е създадена преди 102 години с жертви в името на родната, да върви начело със съвременните цивилизации", каза в речта си турският президент.

Ердоган подчерта усилията за извисяване на репутацията на страната в световен мащаб и създаването на условия за инвестиции и развитие във вътрешнополитически план.

"Дори и атаките срещу мен и правителството да се увеличават с приближаването към нашите цели, няма да се върнем от пътя, по който сме поели. С позволението на Аллах и с подкрепата на свещения ни народ ще оставим на поколенията голяма и силна Турция като най-голямото ни дело. Почивай в мир!", бяха думите, с които завърши речта на Ердоган.

По случай Националния празник навсякъде в Турция са закачени знамена със символите на страната - звезда и полумец, както и с лика на Ататюрк. В днешния ден са организирани чествания във всички градове, а част от музеите работят безплатно.

Честванията в столицата Анкара включват авиошоу, както и вечерно факелно шествие. В памет на Ататюрк днес гробът му е украсен с коледна звезда, която в Турция наричат Цветето на Ататюрк, защото основателят на Републиката много го е обичал.