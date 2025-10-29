ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

Прокурори настояват за условни присъди и глоби за разнасящите слухове за Брижит Макрон

Прокурорите по делото за разпространяване на фалшиви новини срещу френската първа дама Брижит Макрон поискаха присъди от 3 години до 12 месеца затвор условно и глоби до 8000 евро за 10-те обвиняеми, предаде Франс прес. Съдебното решение ще бъде оповестено на 5 януари догодина, съобщи БТА.

Най-големи присъди бяха поискани срещу медиума Амандин Рой, галериста Бертран Шьолер и есеистката и писателка Орелиен Поарсон-Атлан, известна с прякора Зое Саган, за които се казва, че са подстрекавали към разпространението на неверните новини, според които Брижит Макрон е била родена като мъж.

Процесът започна в понеделник, а вчера беше разпитана и дъщерята на първата дама – 41-годишната Тифен Озиер. Тя каза, че здравословното състояние на майка й се влошавало заради фалшивите новини по неин адрес. Дъщерята на Брижит Макрон каза, че майка й е постоянно нащрек, страхувайки се, че всяка нейна снимка ще бъде обект на манипулативна интерпретация.

Френската президентска двойка заведе това лято и дело срещу американската дясна подкастърка Кендис Оуънс за разпространение на фалшивата новина, че Брижит Макрон е родена като мъж.

