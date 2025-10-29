ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21604119 www.24chasa.bg

Тръмп очаква срещата му със Си Цзинпин да премине добре и да продължи до 4 часа

1336
Тръмп и премиера на Япония. СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин утре вероятно ще продължи три до четири часа и че той очаква преговорите да преминат добре, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Срещата между Тръмп и Си се очаква да се фокусира върху опитите за постигане на примирие в търговската война.

Тръмп каза това по време на вечеря, организирана от южнокорейския президент И Дже-мьон в Кьонджу преди срещата на лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион.

Президентът на САЩ също така каза по време на вечерята, че вярва, че ситуацията в Северна Корея ще се подобри.

Тръмп и премиера на Япония. СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание