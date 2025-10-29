Тръмп очаква срещата му със Си Цзинпин да премине добре и да продължи до 4 часа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин утре вероятно ще продължи три до четири часа и че той очаква преговорите да преминат добре, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

Срещата между Тръмп и Си се очаква да се фокусира върху опитите за постигане на примирие в търговската война.

Тръмп каза това по време на вечеря, организирана от южнокорейския президент И Дже-мьон в Кьонджу преди срещата на лидерите от Азиатско-тихоокеанския регион.

Президентът на САЩ също така каза по време на вечерята, че вярва, че ситуацията в Северна Корея ще се подобри.