Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

НАТО: Намаляването на броя на американските военни в Европа не е нещо необичайно

Намаляването на броя на американските военни в Европа не е нещо необичайно. Снимка: pixabay

Намаляването на броя на американските военни в Европа е корекция и не е нещо необичайно, заяви представител на НАТО, съобщи БТА по информация на Франс прес и Ройтерс.

"Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.", заяви представителят пред Франс прес

Пред Ройтерс той поясни, че подобни корекции на броя на американските военни в Европа не са нещо необичайно и добави, че НАТО и САЩ са в близък контакт относно цялостното позициониране на силите, така че да се гарантира, че НАТО ще запази силната способност за защита и разубеждаване.

Представителят заяви, че САЩ са информирали НАТО предварително за коригирането на броя на военните. Това изявление дойде след като румънското министерство на отбраната заяви, че съюзниците са били информирани за американски планове за намаляване на военните, разположени на европейския източен фланг.

