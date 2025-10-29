Турската брегова охрана е открила 86 мигранти в Егейско море край Измир

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При два отделни случая тази нощ турската брегова охрана е открила общо 86 мигранти във водите на Егейско море в района на град Фоча, окръг Измир, съобщава БТА по информация на в. „Йени шафак".

По информация на бреговата охрана късно снощи дрон е засякъл надуваема лодка с мигранти, движеща се в района на крайбрежния турски град Фоча. На място е изпратен екип на бреговата охрана, който е установил 41 нелегални мигранти в плавателния съд.

Малко по-късно в същия район кораб на бреговата охрана е засякъл втора надуваема лодка, в която са установени 45 нелегални мигранти, сред които и две деца.

Откритите нелегални мигранти са предадени на местните миграционни власти.