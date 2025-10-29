ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

Времето София 15° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21604470 www.24chasa.bg

Министърът на отбраната на Белгия потвърди информацията за забелязани дронове над военна база

580
Министърът на отбраната на Белгия потвърди информацията за забелязани дронове над военна база.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен потвърди днес информацията в медиите, че над военна база няколко пъти са били забелязани дронове, съобщи БТА по информация на ДПА.

„Миналата нощ множество дронове бяха забелязани отново над (Марш ан Фамен)", написа Франкен в „Екс". Полицията и разузнавателните служби разследват случая, добави той.

Франкен по-рано потвърди съобщенията в медиите за няколко дрона, които прелетели над военната база в Марш ан Фамен в съботa вечерта.

„Това не е била работа на аматьори, а на умели (оператори) на дронове", написа той в „Екс".

Франкен подчерта необходимостта бързо да бъде купено подходящо оборудване. „Документът за покупка е готов. Няма повече време за губене!", заяви той.

Белгийското правителство в момента е в криза поради трудните бюджетни преговори и мерки за значителни икономии, отбелязва ДПА.

Дронове бяха забелязани в началото на месеца и близо до военна база в Елсенборн.

Министърът на отбраната на Белгия потвърди информацията за забелязани дронове над военна база.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание