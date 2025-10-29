ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Седмокласничка от Пловдив видя разпилени банкноти ...

Папа Лъв XIV: Църквата осъжда и се бори с антисемитизма

Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

Папа Лъв XIV потвърди днес ангажимента на Католическата църква за борба с антисемитизма, позовавайки се на 60-годишнината от приемането на декларацията от Втория ватикански събор за междурелигиозния диалог „Ностра етате" (Nostra aetate) по време на седмичната си обща аудиенция на площада „Свети Петър", предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Той заяви, че тази декларация „осъжда омразата, преследванията и всички прояви на антисемитизъм, насочени срещу евреите по всяко време и от когото и да било", предаде БТА.

„Оттогава всички мои предшественици категорично осъждаха антисемитизма", продължи американският папа.

„И така, аз също потвърждавам, че Църквата не толерира антисемитизма и се бори с него заради самото Евангелие".

„Днес можем да погледнем с благодарност на всичко, което е постигнато в еврейско-католическия диалог", завърши той.

Папа Лъв XIV СНИМКА: Ройтерс

