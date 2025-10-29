Тялото на 12-годишно дете е открито под рухналата сграда край Истанбул

Тялото на 12-годишно дете от петчленното семейство, което е затрупано под отломките на рухналата жилищна сграда край Истанбул, е било намерено в рамките на спасителна операция на мястото на инцидента, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи на Турция Мехмет Акташ, цитиран от турската телевизия НТВ (NTV).

Седеметажната сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се срути тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, съобщава БТА.

Валията на окръг Коджаели Илхами Акташ съобщи, че според сведенията, с които разполагат, през нощта в сградата е имало едно семейство - майка, баща и три деца, които са били затрупани под развалините. Към момента спасителите са установили контакт с един от членовете на фамилията и се опитват да достигнат до него, информира още Акташ.

Затрупаното семейство - 44-годишен мъж, 37-годишна жена и децата им на 12, 14 и 18 години, е живеело под наем в сградата.

По думите на валията на Коджаели девет сгради в близост до рухналата постройка са евакуирани превантивно, а към момента в спасителната операция на място участват общо 375 души.