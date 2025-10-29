Германската полиция свали сайтове за детска порнография

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция свали два даркнет уебсайта, на които е имало над 21 000 видеоклипа с детска порнография и сексуално насилие над деца, съобщиха днес баварски прокурори, цитирани от ДПА.

Сайтовете са имали общо над 350 000 регистрирани потребители, повечето от които са гледали видеата безплатно, съобщава БТА. Някои потребители са плащали по 0,001 биткойна (което се равнява в момента на около 113 долара) за месечен абонамент, който им дава достъп до цялото съдържание.

Файловете са отворени общо около 900 000 пъти, преди платформите да бъдат свалени миналия месец, се казва в изявлението.

Разследващите са установили, че сайтовете се поддържат от центрове за база данни в Германия. Чрез анализ на свалените сървъри те са стигнали до 38-годишен мъж, който живее в Бразилия.

Бразилската полиция го е арестувала през септември в град Фоз до Игуасу, се казва още в изявлението. Ако бъде осъден, той може да лежи в затвора няколко години.

След това германската полиция се е насочила към идентифицирането на потребителите и абонатите на платформите.