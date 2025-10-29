Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Одеска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Електроснабдяването на близо 27 000 домакинства в украинската Одеска област бе прекъснато тази нощ след руска въздушна атака срещу енергийно съоръжение, предаде ДПА, позовавайки се на частния енергиен оператор ДТЕК.

При нападението са нанесени щети и на транспортната инфраструктура, съобщи в "Телеграм" председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, съобщи БТА.

"Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана са регистрирани щети по енергийна и транспортна инфраструктура. За съжаление, има пострадал, на когото е била оказана необходимата медицинска помощ", написа в социалната платформа Кипер, цитиран от Укринформ.

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо.

Енергетиците вече работят за възстановяване на електроснабдяването, а съоръженията от критичната инфраструктура работят на генератори, подчерта Кипер.

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи за нови руски удари по системи от енергийната инфраструктура в Одеска, Днепропетровска и Донецка област.

На фона на отслабената при предишни атаки електропреносна мрежа, в някои райони се наблюдават дълги периоди без електроснабдяване, които засягат както промишлеността, така и частните домакинства.

Украинските власти съобщи, че при атаките тази нощ е бил убит един човек.

Според Военновъздушните сили на Украйна при нападението тази нощ руската армия е използвала 126 безпилотни летателни апарата, от които 93 са били свалени.