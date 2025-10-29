ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

Израел забрани на представители на Червения кръст да посещават палестинци в израелски затвори

880
Израелският министър на отбраната Израел Кац Снимка: Twitter/@Kahlissee

Израелското правителство забрани на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) да посещават палестинските затворници в Израел, съобщи БТА по информация на ДПА.

Израелският министър на отбраната Израел Кац е подписал съответната заповед, след като службите за сигурност са преценили, че подобни посещения биха представлявали сериозна заплаха за националната сигурност, съобщиха от оглавяваното от него ведомство, без да дадат подробности за решението.

Министерството уточни, че забраната засяга и затворници, сред които членове на елитно звено на "Хамас", изиграли водеща роля в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 година.

