Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември заради случаите на прелетели балони

Граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември в отговор на случаите на балони, преминали във въздушното пространство на Литва, заяви правителството на страната.

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене каза в понеделник, че балоните на трафиканти на цигари, заради които някои летища бяха затворени пет пъти за един месец, са вид хибридна атака и че страната ѝ ще започне да ги сваля.

Литва реши да остави и двата си гранични пункта с Беларус затворени, съобщи кабинетът днес.

"Разбираме, че това може да е неприятно за жителите и предприятията ни и се извиняваме, но приемаме сигурността изключително сериозно", каза днес Ругиниене.

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитни преминавания към руския ексклав Калининград и чужденци с литовски хуманитарни визи, заяви правителството, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Беларуският президент Александър Лукашенко каза вчера, че затварянето на границата е "абсурдно" и обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.