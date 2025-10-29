ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

Путин съобщи за успешно изпитание на подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин обяви днес, че Русия е направила успешно изпитание на безпилотното подводно суперторпедо с ядрен двигател "Посейдон", предаде БТА по информация на Ройтерс.

И руски, и американски представители описаха "Посейдон" като различен клас оръжие за ответни действия, способно да предизвика такива радиоактивни вълни в океани, които да заличат цели крайбрежни градове, посочва световната агенция.

При посещение във военна болница Путин заяви пред ранени военнослужещи, че изпитанието е било вчера.

"За първи път успяхме не само да изстреляме торпедото с пусков двигател от подводница носител, но и да задействаме атомната енергийна установка, на която апаратът е престоял определен период от време", обясни Путин, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

"Това е огромен успех", каза руският президент, отбелязвайки, че мощността на "Посейдон" надвишава капацитета на междуконтиненталната ракета "Сармат".

Владимир Путин КАДЪР: Първи канал

