Гръцки депутат се възмути от български просяци и мними инвалиди в Кавала

Гръцки депутат се възмути от български просяци и мними инвалиди, съобщава електронното издание "Кавала пост". Въпросът за поведението на някои български посетители на Кавала, главно по отношение на незаконното паркиране и просията, придобил измеренията на политическа конфронтация, след въпрос, внесен в парламента от депутата Константинос Читас до министъра на гражданската защита Михалис Хрисохоидис .

Според въпроса, в селището Панагия и на улица „Теодору Павлиду" български туристи използвали фалшиви карти за хора с увреждания и заемали места за паркиране, предназначени за хора с увреждания, а шофьорите категорично отказвали да преместят превозните си средства. Според депутата имало "пълна липса на реакция от страна на държавната и общинската полиция, като директорът на местното училище е подал публично оплакване за ситуацията".

Второто оплакване се отнасяло до наводняването на центъра на Кавала от „ десетки българи, просяци по професия", които били разположени на всеки ъгъл, което влошавало имиджа и качеството на живот в града.

Читас, който е журналист и продуцент, отбелязва, че просията е забранена в центровете на българските градове и това карало просяците да практикуват дейността си в градовете в Северна Гърция.

Депутатът призовава министъра на гражданската защита да предприеме незабавни мерки за справяне с „неприемливото, безсърдечно и нечовешко поведение" на посетителите. По-конкретно, той иска да се дадат инструкции или заповеди на полицията в Кавала да сложи край на провокативното заемане на чувствителни места за паркиране от хора с увреждания.

Жителите на Кавала недоволствали от "професионалните просяци" и трябвало да се прилага закона срещу противообщественото поведение на чуждестранните посетители, с особен акцент върху защитата на правата на хората с увреждания.

Очаква се официален отговор от компетентния министър по жалбите.